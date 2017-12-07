İzmir'de göç ve sağlık sempozyumu

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen, Göç ve Sağlık Sempozyumu’nda göç ve beraberinde getirdiği sağlık sorunları masaya yatırılacak.

İki gün sürecek olan sempozyumun açılışında konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, \"Bize sığınan bu insanlara başta sağlık, barınma ve eğitim olmak üzere temel insan haklarını ne oranda sağlayabildiğimizi göstereceğiz. İnsanlığımızın ve medeniyetimizin göstergesi olarak bu sempozyumun göçmenlerin tıbbi durumlarını anlama ve çözümler noktasına yenilikler getireceğine inanıyorum\" dedi.

İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde İzmir Valiliği, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi\'nin (DESEM) katkılarıyla yapılan \'Göç ve Sağlık Sempozyumu\' düzenlenen törenle başladı. İki gün sürecek olan sempozyumda çeşitli üniversitelerden uzman ve araştırmacıların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililerin katılımıyla göç ve beraberinde getirdiği sağlık sorunları masaya yatırılacak. Sempozyumun açılışında konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, son yıllarda dünyada göç hareketlerinin arttığını, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre yüzde 60\'ını kadınların ve çocukların oluşturduğu 65 milyon insanın yurdunu terk ederek, göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Akçiçek, şöyle dedi:

\"Sadece Suriye\'de 7 yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle 470 binden fazla insan öldü. 22 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yarısından fazlası başta Türkiye, Ürdün ve Lübnan olmak üzere komşu ülkelere göç etti.\"

\'TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN KAYGI VE PSİKOLOJİK YIKIM\'

Göç hareketlerinin bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine işaret eden Akçiçek, şöyle konuştu:

\"Kaçanların çoğu ülkelerinden ayrılırken ölüm korkusu ile üzerlerindeki giysiden başka bir şey alamadı. En ürkütücü olan; evlerini kaybetmekten çok ev diyecekleri yuvaya bir daha sahip olamayacakları duygusu. Telafisi mümkün olmayan kaygı ve psikolojik yıkım, hastalıklar ve beslenmek yetersizlikleri en büyük tıbbi sorunlar. Yaşlıların durumu, koronik hastalıkların seyri ve tedavisi konusunda elimizdeki veriler az. Bu sempozyum boyunca bu konulara değineceğiz. Bize sığınan bu insanlara başta sağlık, barınma ve eğitim olmak üzere temel insan haklarını ne oranda sağlayabildiğimizi göstereceğiz. İnsanlığımızın ve medeniyetimizin göstergesi olarak bu sempozyumun göçmenlerin tıbbi durumlarını anlama ve çözümler noktasına yenilikler getireceğine inanıyorum.\"

İzmir Göç İdaresi Müdürü Funda Kılıç Doğan ise \'2\'nci Dünya Savaşı\'ndan sonra en büyük göç hareketinin günümüzde yaşandığını belirterek, Türkiye\'nin en fazla göç alan hedef ülke olmasının yanında Avrupa ülkelerine geçişte transit ülke olarak da kullanıldığına dikkati çekti. Göçün sağlık alanına etkisinin bilincinde olduklarını belirten Doğan, \"Bu sempozyumda geniş kapsamda bilgi ve deneyim paylaşımının ardından nitelikli tespitlerle çözüm önerilerine ulaşılacağını umuyorum\" dedi.

\'DÜNYAYA DERS VERDİK\'

Türkiye\'nin 2011 yılından itibaren yoğun olarak karşı karşıya kaldığı göç olgusunun kendilerine ciddi deneyimler kazandırdığına dikkati çeken İzmir İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Neşe Zeren Nohutcu, \"O günden bu yana ilimizde hazırlıklı olup olmadığımızın cevabını arıyoruz. Hastalıkları nasıl kontrol altına alırız, toplumda nasıl uyum içinde yaşayabiliriz sorularını öğrenmeye çalıştık. Bizim için iyi bir deneyim oldu, dünyaya ders verdik. Teorik biliyorduk pratikte sorunlar da yaşadık ama koordinasyonun ne demek olduğun öğrendik. Uyum içinde çalışmanın örneğini tüm dünyaya gösterdik\" diye konuştu.

\"EN İYİ SUNDUĞUMUZ HİZMETLERDEN BİRİ SAĞLIK HİZMETİ\"

İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Anadolu coğrafyasının tarih boyunca göçle karşı karşıya kaldığını, 2010 yılında Suriye iç savaşı sonucu en çok etkilenen 3 ülkeden birinin de Türkiye olduğunu söyledi. İzmir’de Suriyelilere hızlı bir şekilde geçici kimlikleri çıkarıldığını ve kamu hizmetine ulaşımlarının sağlandığını belirten Kolsuz, \"En iyi sunduğumuz hizmetlerden biri sağlık hizmetleri\" dedi.



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