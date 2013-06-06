İzmir'de Gezi Parkı eyleminde polisten gördüğü şiddetin fotoğrafını paylaştı

İzmir'de polisin çok sert şekilde dağıttığı Taksim Gezi Parkı destekçilerinden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Başak Özçelik resmi polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövüldüğünü söyleyerek dayak fotoğraflarını paylaştı. Twitter'da genç kıza bazı kadınlardan gelen yorumlar ise şaşırttı.

Gezi Parkı protestosuna katılmak için geldiği Gündoğdu Meydanı’nda, geçen pazar gecesi eli sopalı sivillerin saldırısına uğrayan, kolunda kırık, vücudunda morluklar oluşan Başak Özçelik, yaşadıklarına Twitter’dan isyan etti. Fotoğraflarını yayınlayıp, "Benimle aynı durumda olanlar lütfen susmayın, hakkınızı arayın" diyen Başak Özcelik’e çok sayıda kurum ve kişi destek çıkarken, bazı hemcinsleri inanılmaz mesajlarla eleştirdi. Bazı kadınların, Başak Özçelik'e "Bunlar, sen ve senin gibilere az bile" yazılı tweet'ler atması, genç kızı üzdü.Geçen pazar günü Gündoğdu Meydanı’ndaki Gezi Parkı eylemine polisin tepkisi çok sert oldu. Ellerinde sopalar bulunan ve Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın "Sivil polis" dediği kişilerin de desteğiyle polis meydandaki kalabalığı zor kullanıp dağıttı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Mütercim Tercümanlık 3'üncü sınıfta okuyan 21 yaşındaki Başak Özçelik de darbelerden nasibini aldı. Aldığı sopa ve tekme darbeleriyle kolu kırılan, kolları bacakları moraran genç kız, ilk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Annesini 5 yaşındayken kaybeden ve teyzesi tarafından büyütülen Özçelik, durumunun kamooyu tarafından görülmesi için fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştı. "Benimle aynı durumda olanlar. Lütfen susmayın" diye yazan Başak Özçelik’e çok sayıda kişi ve kurum destek çıktı. Gönüllü, doktorlar, avukatlar kendisini arayıp her türlü yardımı yapacağını söyledi.

Bazı kadınların yazdıkları şaşırttı

Ancak Twitter’da bazı kadınların yazdıkları şaşırttı. "Kim beni bu hale getiren, bir avuç köpek" diyerek yaşadıklarına isyan eden Başak Özçelik’e, bazı kadın Twitter kullanıcıları, "Oranı buranı açmış fotoğraf çektirmişsin. Polisime saldırırsan daha çok dayak yersin. Ama g....ü göstermeye gerek yok be kızım", "Sana yakışmış, ayrı bir hava vermiş. Ayrıca onlar olmasa nasıl gösterecektin biyerlerini. Bence teşekkür et", "Sen ve senin gibilere az bile" gibi çok ağır ifadelerle yüklendi.

'Çimlerde otururken saldırıya uğradık'

Polisin ve eli sopalı kişilerin kendisine cop ve sopalarla saldırıp defalarca dövdüğünü söyleyen, dava açacağını belirten Başak Özçelik, şunları söyledi:

"Polis ve eli sopalı kişiler hem kolumu, hem bacağımı kırdı. 20 kişiden aynı anda şiddet gördüm. Denize atlamak istedim izin vermediler. Beni kolumdan sürüklediler. Bacağımın iç tarafında dahi izler var. Yerde kapanmama rağmen vurulmadık yerimi bırakmadılar. Biz yanımıza tıp öğrencileriyle ilaç alıp, yardım için Gündoğdu meydanına gitmiştik. Çimlerde otururken saldırıya uğradık