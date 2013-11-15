İzmir’de Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri'nden 'Atatürk' ismi çıkarıldı

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, ‘Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri’nden ‘Atatürk’ ibaresinin çıkarıldığını söyledi. Vatandaşların uygulamaya yönelik tepkilerine dikkat çeken Aksünger, “Atatürk herhangi bir isim değil bu milletin ortak değeridir” dedi. Aksünger, ‘Atatürk’ isminin kurum arasındaki değişiklikle yaşandığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na geçen tesis de isim değişikliğine gidildiğini söyledi.

Aksünger, TBMM gündemine taşıdığı konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a şu soruları yöneltti:

‘Atatürk ismi neden çıkarıldı?’

-İzmir’de bulunan Atatürk Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri'nin adında bulunan Atatürk isminin çıkarılmasının nedeni nedir? Bu kararı alan yetkililer kimlerdir? Bakanlığınızın bu olayla ilgili bilgisi var mıdır?

-Bir taraftan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı Ulu Önder Atatürk’ün adı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tabelalardan kaldırılırken eski adı Rize Üniversitesi olan üniversiteye Recep Tayyip Erdoğan adı verilmiş, Kayseri Üniversitesinin adı Abdullah Gül Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu üniversitelerin isimlerindeki Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül isimlerini de kaldıracak mısınız?

-Tüm dünyadaki ezilen uluslara örnek olmuş, bu gün özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu önder Atatürk’ün isminin bir tabeladan çıkarılmasıyla itibarsızlaştırması mümkün müdür?

-Bakanlığınızın basın biriminin yaptığı "Buca'daki tesisi Milli Eğitim Bakanlığı ‘Atatürk Gençlik ve İzcilik Tesisleri' olarak kullanabilir ancak biz bu ismi korumak zorunda değiliz. Atatürk ya da Hasan Tahsin ismine ya da herhangi bir özel isme tabelalarımızda yer vermiyoruz” açıklaması doğru mudur? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk isminin sizin bakanlığınızın korumasına ihtiyacı var mıdır?