İzmir'de genç kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 ay önce evlenip eşinin ailesiyle aynı apartmanda yaşamaya başlayan 26 yaşındaki Duygu Şen, evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu. Bıçak genç kadının boğazında saplı kalırken, acı haberi alan eşi Efe Şen ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Çamdibi Semti 5126 Sokak Numara 34'teki binanın ikinci katında oturan ve bir firmanın elektrik bölümünde çalışan Efe Şen, sabah saatlerinde işe gitti. Ailesiyle aynı binada oturan Efe Şen, öğleden sonra, yaklaşık 4 ay önce dünya evine girdiği eşi Duygu Şen'i cep telefonundan aradı.



Doğan Haber Ajansı'ndan Tufan Hamarat'ın haberine göre, Efe Şen, eşinin telefonuna cevap vermemesi üzerine yakınlarına haber verdi. Evin kapısı da açılmayınca çilingir çağırıldı. Kapının açılmasının ardından eve giren yakınları, salonda Duygu Şen'in kanlar içinde yattığını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, boğazından bıçaklanan Duygu Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Bıçak boğazında kaldı

Yapılan incelemede, evin kapısında herhangi bir zorlama olmadığı, ayrıca Duygu Şen'in boğazının bir bölümünün kesilmiş ve pembe saplı bıçağın da saplı olduğu belirlendi. En son sabah saatlerinde görüldüğü öğrenilen Duygu Şen'in üzerinde pijamalarının bulunduğu ve evin de dağınık olmadığı belirtildi.

Acı haberi alan genç kadının eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Duygu Şen'in cinayeti mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Olay yerindeki incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.

