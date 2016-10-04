İzmir'de FETÖ'cü hakimin mektubu cezaevinin dikenli tellerine takıldı

Söz konusu notta, içinde bulunduğu durumu sorgulayamayacağını ve FETÖ'ye kayıt şartsız itaar etmeye devam edeceğini düşündüğü örgüt mensuplarına hitaben M.K'.nin, "Moralinizi yüksek tutun. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorlara bineceğiz" gibi ifadeleri bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan meslekten ihraç edilip tutuklanan bir hakim M.K'nin "örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek" için yazdığı ve cezaevinde başka koğuşta kalan örgüt mensuplarına ulaştırmaya çalıştığı notlar, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun dikenli tellerine takıldı.

15 Temmuz darbe girişimi karşısında halkın tereddütsüz sokaklara dökülerek demokrasiye sahip çıkmasıyla adeta duvara çarpan FETÖ, cezaevindeki, içinde bulunduğu durumu sorgulayamayacağını ve kendisine kayıt şartsız itaate devam edeceğini düşündüğü örgüt mensuplarının konuşmasını engelleyebilmek için her yolu deniyor.

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan jandarma ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlarda tutuklanan örgüt üyelerinin kaldığı koğuşlar ve açıldıkları avlularda yaptıkları aramada, bir avludan diğer avluya ulaştırılmak istenen fakat üst kısımdaki dikenli tellere takılan kağıt parçalarını fark etti.

Üzerinde mesajlar bulunan kağıt parçalarını alan jandarma görevlileri, söz konusu iki notu cezaevi yönetimine iletti.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da tutuklanarak İzmir'e nakli gerçekleştirilen ve meslekten ihraç edilen hakim M.K'ye ait olduğu tespit edilen notlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek işlem başlatıldı.