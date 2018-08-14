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İzmir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi tutuklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında bir hafta önce gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklandı

14 Ağustos 2018 21:06

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında bir hafta önce gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay ile halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, geçen 7 Ağustos\'taki operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye sevk edilen 8 kişi, tutuklandı.

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