İzmir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi tutuklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında bir hafta önce gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay ile halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, geçen 7 Ağustos\'taki operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye sevk edilen 8 kişi, tutuklandı.