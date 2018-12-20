İzmir'de 'FETÖ' operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'de, 'FETÖ' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında görevde bulunan subay ve astsubayların da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtilirken, sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)