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İzmir'de fenalaşan DİSK Başkanı Kani Beko hastaneye kaldırıldı

İzmir'de Soma faciasını protesto eden DİSK kortejinde bulunan Genel Başkan Kani Beko, ambulansla hastaneye sevk edildi

15 Mayıs 2014 15:45

Soma’da şu ana kadar 282 madencinin hayatını kaybettiği faciayı İzmir’de protesto eden DİSK Genel Başkanı Kani Beko fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Soma’daki iş cinayetinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında protesto eylemleri yapılıyor.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri, Soma’daki maden faciası sebebiyle iş bıraktı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de Soma için protesto eylemleri yapılıyor.

Eylemler sırasında fenalaşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İzmir'deki polis müdahalesinin ardından fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Konak Meydanı'nda polisin göstericilere yönelik yaptığı gazlı müdahale, objektiflere böyle yansıdı:

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