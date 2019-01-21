İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, kuru yemiş sektörünün önemli markalarından birine ait olan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 bin metrekare alan üzerindeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Fabrikadan yayılan duman şehrin birçok noktasından görülürken 60 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın sahibi Talat Muşkara, zararın 2,5 ile 5 milyon TL arasında olduğunu belirterek, "Yangın imalat bölümünde çıkmış. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Yapacak bir şey yok. Çalışıp daha iyisini yapacağız" dedi.(DHA)