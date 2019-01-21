T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de fabrika yangını

Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

21 Ocak 2019 19:53

İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, kuru yemiş sektörünün önemli markalarından birine ait olan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü. 

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 bin metrekare alan üzerindeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Fabrikadan yayılan duman şehrin birçok noktasından görülürken 60 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor. 

Fabrikanın sahibi Talat Muşkara, zararın 2,5 ile 5 milyon TL arasında olduğunu belirterek, "Yangın imalat bölümünde çıkmış. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Yapacak bir şey yok. Çalışıp daha iyisini yapacağız" dedi.(DHA)

ETİKETLER

izmiryangınfabrika
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24