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İzmir'de eylem hazırlığında yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

29 Eylül 2017 18:15

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, jandarmanın terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İnsansız hava aracı \'drone\' destekli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi. Ayrıca zanlıların terör örgütü DEAŞ için eleman ve lojistik destek sağlamak amacıyla toplantılar düzenledikleri, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları,  Suriye\'deki çatışma bölgelerine gönderilmek üzere eleman yetiştirdikleri, Menemen\'in kırsal kesiminde savaş eğitimi verdikleri ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı, 1\'i ise serbest bırakıldı.

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