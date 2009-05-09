İzmir'de engellilere iki sosyal proje

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, engelli vatandaşların kent yaşamına katılmasına yönelik projelere ağırlık verdiklerini, bu kapsamda "Engelliler Meclisi" ile "Gençler Engellilerle El Ele" adlı sosyal projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni alınan bütün otobüslerin engellilerin kullanımına uygun olduğunu ifade ederek, bu vatandaşların evlerinden çıkararak kent yaşamına katılmasına yönelik projelere ağırlık verdiklerini belirtti.



Aziz Kocaoğlu, "Engelli Meclisi" ve "Gençler Engellilerle El Ele" adlı sosyal projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarınıkaydetti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, engellilerin rehabilitasyonu konularında gerçekleştirdiği çalışmalar ve engellilere verdiği destekten dolayı 2005 yılında Özürlüler İdaresi Başkanlığınca "Engelli Dostu Belediye" seçilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu unvanını korumak için çalışmalar sürdürdüğü bildirildi.



Bu çalışmaların bazıları şöyle özetlendi:

"Kültürpark'taki Engelliler Eğitim Merkezi'nde 122 engelli resim, rehberlik, aile eğitimi, bireysel eğitim, uğraş terapisi kurslarında eğitim görüyor. Merkezde eğitim alan öğrenciler, sadece 2008 yılında 18 ödül aldı. Türkiye'de ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesince uygulanan uğraş terapisi ile engelli aileleri hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Son 3 yılda ihtiyaç sahiplerine 229 adet manuel tekerlekli sandalye, 175 adet akülü tekerlekli sandalye olmak üzere 404 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı. Dağıtımlar sürüyor. 424 adet özel donanımlı engelli otobüsü hizmete alındı."



4 adet özel engelli aracının otobüslerin ulaşamadığı yerde yaşayan vatandaşları ücretsiz olarak hastane, resmi kurum veya istedikleri diğer noktalara taşıdığı belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı'nın Avrupa şampiyonasında final oynadığı, evlerinden çıkamayacak durumda olan ağır engelli hastalara Eşrefpaşa Hastanesince evde bakım ve tedavi uygulandığı kaydedildi.

