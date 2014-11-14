İzmir'de 'Elimde patladı bonzai' şarkısı yasaklandı

İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir'de, gençlere ve çocuklara özendirdiği gerekçesiyle 'Elimde patladı Bonzai' şarkısının yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden korunması amacıyla; dinleyen kişilerde merak etkisi uyandırdığı değerlendirilen “Elimde patladı bonzai” isimli şarkının, İzmir İl sınırları içerisinde umuma açık yerler ile kapalı ve açık alanlarda yapılan düğün, nişan, konser ve diğer her türlü etkinlikte çalınması ve söylenmesi İzmir Valiliğinin 07.11.2014 tarih ve 29790 sayılı kararı ile yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

İzmir Valisi Mustafa Toprak da, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada “Son zamanlarda İzmir’in gündeminde olduğu kadar ülkemizin gündeminde olan ve gençlerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı Bonzai diye tabir edilen, çoğu zaman ölümle sonuçlanan bu sentetik uyuşturucu maddesinden uzak tutulması noktasında; özendirici olduğunu değerlendirdiğimiz şarkının yasaklanması noktasında gereken yapılmıştır. Şüphesiz ki gençlerimizi, çocuklarımızı bu uyuşturucu belasından korumanın tek yolu bu değildir. İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz uygulamalarla sokakların takibi, anne-baba ve gençlerimizin bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzce yapılan derslerde de bu konu hakkında detaylı bilgilendirme çalışmaları yapılmakla birlikte ayrıca kendi alanları açısından İl Sağlık Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve diğer ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bende, ilin valisi olarak çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bu işin bizatihi takipçisiyim. Gençlerimizin bu illetten kurtulmaları veyahut hiç bulaşmamaları yönünde elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğimizin de bilinmesini isterim” dedi.

Açıklamada yasaklara uymayanlarla ilgili de yapılacaklar şöyle sıralandı:

Bu yasak kararına uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/C(1) ve 66.(2) Maddelerinde belirtilen hükümlerle 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.(3) Maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

1.İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.

2.İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.

3.Emre aykırı davranış (2014 yılı için 189 TL)