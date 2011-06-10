İzmir'de el konulan içkiler Bodrum'dakilerle aynı

T24 -

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir binanın alt katında bulunan depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 876 şişe viski ve votka, bin 500 boş şişe, 200 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Operasyonda depoyu kiralayan H.K. ile sahte içki yaptıkları ileri sürülen O.Ç, O.Y. ve Ö.K. yakalandı. Belediyeden emekli olan H.K'nın, depoyu sirke imalatı yapmak için kiraladığı öğrenildi.





Depoda ele geçirilen sahte içkilerden bazılarının, Bodrum'da Rus turistlerin ölümüne neden olan içkilerle aynı marka oldukları bildirildi.





Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







Sahte içkileri bazı sahil beldelerinde piyasaya sürmüşler





Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesindeki depoda içki imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan H.K, O.Ç, O.Y. ve Ö.K'nın sorgusu sürüyor.





İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliğinde sorgulanan 4 kişinin ilk ifadelerinde, imal ettikleri sahte içkileri İzmir ve çevresindeki bazı tatil beldelerinde piyasaya sürdüklerini, ancak Bodrum'a göndermediklerini söyledikleri bildirildi.





Sahte içki imal edilen depoyu kiralayan H.K. ile içki yapımında yanında çalışan O.Ç, O.Y. ve Ö.K'nın işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.



