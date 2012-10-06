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İzmir'de eğitim uçağı düştü; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eğitim uçağındaki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı

06 Ekim 2012 16:21

İzmir'in Beydağ ilçesinde THK'ya ait eğitim uçağı düştü. Kazada uçakta bulunan öğretmen pilot yaşamını yitirdi, pilot adayı öğrenci de ağır yaralandı.

İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk, Selçuk Efes Havaalanı'ndan saat 11.15'te kalkan Türk Hava Kuruma'na ait bir eğitim uçağının saat 12.00 civarında Beydağ ilçesine bağlı Çomaklar köyü yakınlarında düştüğünü kaydetti.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki köyün yakınlarında meydana gelen kazanın hemen ardından arama kurtarma çalışması başlatıldığını ve uçak enkazına ulaşıldığını kaydeden Totuk, uçaktaki pilot öğretmen Ahmet Can Damarsardı'nın yaşamını yitirdiğini, pilot adayı öğrenci Volkan Umudum'un ise ağır yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

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