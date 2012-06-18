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İzmir'de düzeneği hazır 6 kilo 'C4' patlayıcı!

İzmir'de toprağa gömülü vaziyette düzeneği hazır yaklaşık 6 kilo "C4" tipi patlayıcı bulundu

18 Haziran 2012 17:47

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir kişinin sırt çantasında patlayıcı ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, toprağın altına gömülü vaziyette yaklaşık 6 kilo düzeneği hazır "C4" tipi patlayıcı ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gaziemir ilçesinde bir kişinin sırt çantasında 1 kilo 900 gram "C4" tipi patlayıcı ele geçirilmesi üzerine soruşturma derinleştirilerek, çeşitli noktalarda arama yapıldı.

Aramalarda, toprağa gömülü vaziyette düzeneği hazır yaklaşık 6 kilo "C4" tipi patlayıcı bulundu.

Aramaların devam ettiği ve patlayıcı miktarının artabileceği bildirildi.

Bu arada, sırt çantasındaki bombayla birlikte yakalanan zanlının, Kuzey Irak'ta üst düzey bomba eğitimi aldığı ve terör örgütünde "sorumlu" düzeyde olduğu öğrenildi.

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