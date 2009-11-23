İzmir'de DTP konvoyu taşlandı

İzmir’in Hatay semtinde, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ü karşılamak üzere oluşturulan araç konvoyundaki partililer ile bir grup arasında kavga çıktı.



Bazı kişiler konvoy geçerken evlerine Türk bayrakları astı, bazıları da araçlara taş attı. Araçların camlarının kırıldığı olaylar sırasında 4’ü polis 11 kişi yaralandı.



Türk’ü havalimanında karşılayan partililer, yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu konvoy eşliğinde şehir turu yaparak Basmane semtindeki DTP İzmir İl Başkanlığı’na doğru yola çıktı. Konvoy, Halide Edip Adıvar Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne girdiği sırada, bazı partililerin terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçalarını açması, çevredekilerin tepkisine neden oldu.



Polis havaya ateş açtı



Üçyol Kavşağı’nda toplanan bir grup “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde slogan attı ve İstiklal Marşı’nı okudu.



Bazı kişilerin konvoydakilerin üzerine yürümesi üzerine, polis havaya ateş açtı. Konvoydaki araçlarla polis araçlarının bazılarının camları kırıldı. DTP’lilere tepki gösteren bir grup, Karabağlar MHP önünde toplandı. MHP İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gruba “Provokasyonlara gelmeyin. Sizleri olayın içinde görmek istemiyorum” dedi.