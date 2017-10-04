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İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kilogram esrar ile 538 kök hinkeneviri ele geçirildi

04 Ekim 2017 23:16

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar İlçesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kilogram esrar ile 538 kök hinkeneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Mahallesi Torlak mevkiindeki bir evde B.A. ve M.A.\'nın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla hintkeneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese gelen ekipler, drone destekli operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 14 kilogram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 elektronik terazi ile evin yanındaki bağ sahasında 538 kök hintkeneviri ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan B.A. ve M.A., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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