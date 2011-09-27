-İzmir'de döviz bürosu soygunu İZMİR (A.A) - 26.09.2011 - İzmir'in Çankaya semtinde, soyguncu tarafından silahla yaralanan döviz bürosu sahibi Hasbi Tıriş, hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, soyguncu tarafından silahla göğsünden vurulan ve ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasbi Tıriş (55), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, döviz bürosunda çalışan görevlilerden olayla ilgili bilgi aldı. Bürodaki güvenlik kameralarının arızalı olduğunu ve kayıt yapmadığını tespit eden polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bazı görüntülerden yararlanılarak tespit edilen soyguncunun eşkali, ekiplere dağıtıldı. Döviz bürosundaki görevli Pınar Şengün, kapanış saatine yakın bir zamanda iş yerine gelen kişinin silahını çıkarıp para istediğini, buna tepki gösteren Tıriş'i silahla vurduğunu belirtti. Şengün, Tıriş'in yere yığılmasının ardından soyguncunun kendisine yönelerek para istediğini, bunun üzerine verdiği bir miktar parayı poşete koyan saldırganın iş yerinden çıkarak hızla uzaklaştığını söyledi. Soyguncunun iş yerinden aldığı paranın miktarının tespit edilebilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi. -Eski sahibi de öldürülmüştü- Aynı döviz bürosunda 26 Ekim 2002'de, iş yerinin ve bulunduğu hanın o dönemki sahibi olan 69 yaşındaki Cengiz Çiftçi ile döviz bürosunun müdürü 52 yaşındaki Nevzat İşler, tabancayla vurularak öldürülmüştü. Döviz bürosunu açmak için sabah iş yerine geldiklerinde öldürülen Çiftçi ve İşler'in çantaları ise kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından alınmıştı. Olaydaki sır perdesi bugüne kadar aralanamazken, bir süre kapalı kalan döviz bürosu, daha sonra Çiftçi'nin varisleri tarafından devredilmişti.