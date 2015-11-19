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İzmir'de DHKP-C operasyonu: 11 gözaltı

Gezi Parkı olaylarında gaz fişeği ile başından yaralanan Mustafa Ali Tonbul da gözaltına alındı

19 Kasım 2015 11:53

İzmir'in Bayraklı ilçesinde DHKP-C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle bugün sabah saatlerinde Doğançay Mahallesi'nde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Gezi Parkı olaylarında gaz fişeği ile başından yaralanan Mustafa Ali Tonbul'un da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kurdukları dernekle DHKP-C adına faaliyet gösterdikleri iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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