İzmir'de depreme dayanıklı bina yok!

T24 - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi tarafından, üç bölgede yapılan incelemede, binaların büyük bir kısmı kalitesiz ve depreme karşı zayıf çıktı. İzmir Valiliği için yürütülen çalışma kapsamında üç pilot bölgedeki 1490 binada yapılan inceleme sonunda ‘inşaat kalitesi iyi’ olan binaların oranı yüzde 2 ile 4 olarak tespit edildi.











Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Çatal ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyeleri Abdullah İncir, Jale Alel, Ahmet Ermin ve İbrahim Özmen tarafından yapılan çalışma kapsamında, Manavkuyu (Bayraklı) semtinde 696, Alaybey (Karşıyaka) semtinde 259, Basınsitesi’nde (Karabağlar) 535 bina tarandı.

* Alaybey semtindeki 259 binanın ortalama yaşı 29. 10’unun inşaat kalitesi iyi, 105’inin orta, 144’ünün ise kötüydü.



* Manavkuyu’daki 969 binanın ortalama yaşı 15. Bunlardan 15’inin inşaat kalitesi iyi, 377’sinin orta, 304’ünün ise zayıf çıktı.



* Basınsitesi’ndeki binaların ortalama yaşı 22. Binaların 14’ünün inşaat kalitesi iyi, 295’inin orta, 226’sının ise zayıftı.



* Çalışmanın sonuç bölümünde ise incelenen 1490 binanın beton kalitesinin yetersizliğine işaret edilerek, projelerinin 1975 yılındaki deprem yönetmeliğine göre hazırlandığı bilgisine yer verildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Onur Üyesi ve DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Zafer Alku, deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin depreme hazırlıklı olmadığını söyledi. Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin çok büyük olmamasına rağmen yapıların büyük hasar aldığını kaydeden Prof. Dr. Alku, Türkiye’nin birçok bölgesinde binaların zayıf olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Alku, “Türkiye’de deprem yönetmeliği 1974 yılında çıktı, 1975 yılında uygulamaya başladık ama uygulayamadık. Projeler depreme dayanıklı oldu ama binalar olmadı” diye konuştu.



Sağlam bina şartları

Prof. Dr. Alku, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerdeki kaçak yapı oranının yüzde 50’nin üstünde olduğunu söyledi. Kaçak yapıyı ‘mühendislik hizmeti almamış’ binalar olarak değerlendiren Prof. Dr. Alku, kaliteli bina için öncelikle jeolojik araştırma gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Alku, “Zemin etüdü yapılması gerekiyor. Ayrıca teknik elemanlar tarafından proje üretilecek. Bina yapılırken de denetimden geçecek. O zaman binanın iyi olduğundan emin olabilirsiniz. Zeminin özelliğine göre bina yapmazsanız her yer tehlikeli, yaparsanız her yer güvenli” dedi.