İzmir'de dehşet saçan kaza

T24-



Kaza bugün öğleden sonra Atatürk Bulvarı'nda, Merkez Bankası Şubesi önünde meydana geldi. Konak'tan Alsancak yönüne giden Erkan Baltay yönetimdeki 35 Z 7031 plakalı otomobil, Harun Yıldırım yönetimindeki 34 UT 074 plakalı otomobile arkadan çarptı. İki araç kontrolden çıkıp önce kaldırıma çarptı, daha sonra takla atarak, Merkez Bankası'nın deniz yönünde bulunan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta park halindeki araçlara çarptı. Toplam 7 araca hasar veren 2 otomobil Atatürk Bulvarı'nın en sağ şeridinde ters dönerek durdu.



Hafif yaralanan 2 sürücü, kazayı görenlerin yardımıyla Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Park halinde bulunan 35 AP 5870, 35 GA 0976, 35 GA 0959, 35 GA 0979, 35 GA 0970, 35 KVU 36 ve 35 NL 051 plakalı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bu araçların çoğunun İZSU bürokratlarının kullandığı kiralık araçlar olduğu öğrenildi. Araçlardan bazıları tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.