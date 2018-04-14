T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı

14 Nisan 2018 13:37

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat şube ekiplerinin de desteğiyle kent merkez ve Bergama ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen materyaller ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHA İZMİRDEAŞEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüHarekatBergamaBelirlenenTerörle MücadeleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24