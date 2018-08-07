"İzmir'de de kulisler hareketli; CHP'li Kocaoğlu'nun durumu netleşmeden partiler adaylarını açıklamayacak"

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Sipahi, 2019 mart ayındaki yerel seçimlerle ilgili İzmir'de CHP kulislerinin hareketli olduğunu belirterek, "Üç büyük şehrin sonuçları her zaman belirleyici oluyor. Bu seçimde de İstanbul, Ankara ve İzmir önemli olacak. Daha şimdiden partilerden aday adaylığı konuşulan isimler var. İzmir özeline gelince. Herhalde Aziz Kocaoğlu’nun durumu netleşmeden diğer partiler adaylarını açıklamayacaklardır" dedi.

Deniz Sipahi'nin Hürriyet'teki yazısı şöyle:

Ağustos’a girdik, önümüzdeki ay Eylül, tatil programları biter, okullar açılır ve biz önümüzdeki Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuşmaya başlarız.

Diyorum ki...

Acaba bu sefer partiler adaylarını, son 45 gün kala değil de; 5-6 ay öncesinde açıklarlar mı?

Genellikle parti genel merkezleri teşkilatları diri tutmak, heyecanı artırmak için aday adaylığı sürecini uzatıyorlar.

Çoğu kez Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği takvime uyuyorlar.

Oysa böyle bir zorunlulukları yok.

Yani isteyen parti aday göstermek istediği kişiyi önceden de açıklayabilir.

Bugünün teknolojisi, sosyal medya olanakları ve sayısız alternatiften dolayı takvimin yeterli olduğunu düşünenler olduğunu biliyorum.

Örneğin son seçimler meydanların tonu açısından kıvamındaydı.

Seçmen desteklemek istediği adayın, partinin mitinglerine katıldı. Salon toplantıları yapıldı, sahada birçok aday kendini anlatma fırsatı yakaladı.

Yani bir demokrasi şöleni havasında seçim yapıldı.

Yine de yerel seçimleri ayrı bir yere koyuyorum.

Çünkü belediyelerde adayların isimleri, o kentle ilgili düşünceleri, geçmişi, yaptıkları, yapacakları önem kazanıyor.

Seçmenin de o isimleri tanımak, anlamak için zamana ihtiyacı bulunuyor.

Bu seçimde de öyle altı ay öncesinden partilerin adaylarını açıklamayacaklarını biliyorum.

Ama üç aylık bir zamanın ideal olduğunu düşünüyorum.

Hele hele yeni bir adaysa ve önündeki yapılacaklar listesi uzunsa üç ay bile yetmeyecektir.



İzmir’de de kulisler hareketli

ÜÇ büyük şehrin sonuçları her zaman belirleyici oluyor. Bu seçimde de İstanbul, Ankara ve İzmir önemli olacak. Daha şimdiden partilerden aday adaylığı konuşulan isimler var.

İzmir özeline gelince...

Herhalde Aziz Kocaoğlu’nun durumu netleşmeden diğer partiler adaylarını açıklamayacaklardır.

Kocaoğlu; Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi’nde yaptığı konuşmada tarih de verdi.

“1 Ekim” dedi.

Yani 1 Ekim günü Kocaoğlu’nun aday olup olmayacağını öğreneceğiz.

Kocaoğlu’nun “Devam...” demesi elbette önemli, sonraki nihai karar CHP Genel Merkezi’nin...

Kocaoğlu’nun seçim sonuçlarından sonra “Değişim ihtiyacı var” demesi, her ne kadar bazı kişiler tarafından “genel başkanlık” için algılansa da; Kocaoğlu daha sonra sözlerine açıklık getirdi.

Özetle...

Bu kulisler daha çok hareketlenir.

İttifaklar neden önemli

ELBETTE İzmir’de AK Parti’nin kimi aday göstereceği de önemli...

Bir diğer konu da Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlere taşınıp taşınmayacağı...

Millet ittifakının bu yerel seçimlerde olmayacağı belli oldu.

Cumhur İttifakı bu işbirliğini belediye seçimlerine de yansıtırsa sonuçlar farklı olabilir.

Örneğin Manisa’da MHP’li bir başkan görevde...

Uşak, Balıkesir ve Denizli’de AK Partili başkanlar bulunuyor.

Bu kentlerde kurulacak ittifaklar sonuçları doğrudan etkileyecektir.

İzmir’deki sonuçlar da bu fotoğrafın netleşmesiyle ortaya çıkacaktır.

Söyleyelim.

2019 Mart’ında yine çekişmeli bir seçim süreci yaşayacağız.

Akhisar’a bravo

Süper Lig’e ilk çıktıklarında “Bu sene ligde kalır mı” dediler. Kaldı. Hem de beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiler. Üç büyüklere kök söktürdüler. Sonuçta kupayı da kazandılar, Süper Kupa’yı da kaldırdılar. Mütevazi bir takımla müthiş işler yaptılar. Tebrik ediyorum herkesi...