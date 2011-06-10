-İZMİR'DE DE KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ İZMİR (A.A) - 10.06.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki imalathaneye yapılan baskında 876 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir binanın alt katında bulunan depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 876 şişe viski ve votka, bin 500 boş şişe, 200 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Operasyonda depoyu kiralayan H.K. ile sahte içki yaptıkları ileri sürülen O.Ç, O.Y. ve Ö.K. yakalandı. Belediyeden emekli olan H.K'nın, depoyu sirke imalatı yapmak için kiraladığı öğrenildi. Depoda ele geçirilen sahte içkilerden bazılarının, Bodrum'da Rus turistlerin ölümüne neden olan içkilerle aynı marka oldukları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.