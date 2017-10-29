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İzmir'de DAEŞ operasyonu; 10 şüpheli daha gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları öne sürülen 10 şüpheli, polisin eşzamanlı operasyonlarıyla gözaltına alındı

29 Ekim 2017 11:05

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları öne sürülen 10 şüpheli, polisin eşzamanlı operasyonlarıyla gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah İzmir il merkezi ve Menemen İlçesi\'nde yaptıkları eşzamanlı operasyonlarda, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları ifade edilen 2\'si kadın 10 kişiyi yakaladı. Hepsi Suriye uyruklu olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. İzmir\'de son 2 günde yakalanıp gözaltına alınan DAEŞ şüphelilerinin sayısı 15\'e yükselmiş oldu.

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