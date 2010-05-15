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Yaşam

İzmir'de cinayet: 1 ölü

15 Mayıs 2010 10:26

T24 - İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Yeşilyurt semtindeki kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydöner (28) ile amcasının oğlu Yüksel Aydöner, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen H.S'nin (27) Saim Çıkrıkçı Caddesi'ndeki iş yerine gitti. Tarafların tartışması kısa sürede büyüdü.

Kavgada H.S'nin ruhsatsız silahını ateşlemesi sonucu İbrahim Aydöner ve Yüksel Aydöner yaralandı. İbrahim Aydöner kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken Yüksel Aydöner aynı hastanede tedaviye alındı.

H.S'nin gözaltına alındığı bildirildi.


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