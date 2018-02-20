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İzmir'de CHP'li başkanlar taşeron düzenlemesini görüştü

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, partisinin belediye başkanları ile makamında bir araya geldi

20 Şubat 2018 22:10

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, partisinin belediye başkanları ile makamında bir araya geldi. Kocaoğlu, başkanlarla taşeron işçilerin kadroya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı KHK üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), İzmir\'de yaklaşık 2 bin 500 işçinin, işsiz kalmasına neden oldu. Tartışma konusu olan KHK\'yı görüşmek üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, partisinin belediye başkanlarını makamında topladı. Toplantıda, başkanlar atılması gereken adımları konuştu.
Toplantının ardından açıklama yapan Aziz Kocaoğlu, taşeron işçilerle ilgili karar vermek için başkanlarla görüşme yaptıklarını belirtti. Kocaoğlu, İzmir Valiliği ile de görüşeceklerini belirterek, \"Başkanlarla sorulması gerekenlerle ve izlenecek yolla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Söylem ve eylem birliğini yakalamak için bir araya geldik. Süreci birlikte götürmek istiyoruz\" dedi. Bu süreçte yolun belli olduğunu fakat çeşitli soru işaretlerinin bulunduğunu aktaran Aziz Kocaoğlu, \"Belediye başkanlarıyla izleyeceğimiz yolda mutabık kaldık\" ifadelerini kullandı. Yaşanan sorunları hükümetin de değerlendireceğini kaydeden Kocaoğlu, mağduriyetlerin giderilmesi için yeni bir yol uygulayabileceklerini tahmin ettiğini belirtti.

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