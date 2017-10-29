İzmir'de CHP'den alternatif 29 Ekim kutlaması

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir İl Başkanlığı\'nca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, yapılacak ilk seçimde partisinin iktidar olacağını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı mensupları, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve partililerle çok sayıda İzmirli katıldı. CHP İl Başkanı Güven, Atatürk Anıtı’na çelengi gençlerle birlikte koydu. Daha sonra törene katılanlar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı büyük coşkuyla okudu. Törende konuşan CHP\'li Güven, yapılacak ilk seçimlerde partisinin iktidar olacağını savundu. Hem yerel hem de genel seçime hazır olduklarını vurgulayan Güven, şunları söyledi:

“Bugün 94’üncüsünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramı\'mızı yine ana muhalefet partisi olarak geçiriyoruz. Dün Diyarbakır’daydım. Orada da gördüm. Biz, inşallah bir dahaki dönem 95’inci Cumhuriyet Bayramı\'mızın kutlama törenini CHP iktidarında yapacağız. Bunu ben istiyorum, görüyorum. Diyarbakır’da da İzmir’de de Aydın’da da Manisa’da da Trabzon’da Adana’da da gördüm. Sık seyahat ettim bu aralar. Bu yerlerde artık CHP’nin iktidara yürüdüğünü gördüm sizinle bu duygumu, düşüncemi paylaşıyorum. İnşallah CHP halkın iktidarını kuracaktır. Cumhuriyet değerlerimizin bize Atatürk’ün emanet ettiği şekliyle hayata geçmesini bu ülkenin cumhuriyetle, toplumumuzun kavuşmasını, değerlerin hayata geçirilmesini CHP iktidarında göreceğiz. Sorumluluğumuz CHP’yi yerelde ve genelde iktidar yapmaktır. Şükür İzmir’de önemli payla iktidarız ama bu yetmez, 8 ilçeyi de istiyoruz. Bu bayrağı dikeceğiz. Bu bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Genel Başkanımız \'hodri meydan\' dedi. Biz de \'hodri meydan\' diyoruz. Halkın onayıyla iktidar olanlar ister genelde ister yerelde ancak halkın oylarıyla giderler. Bu hukuk devletinin temel anlayışıdır. Ama bugün siyasi iktidar başbakanı, belediye başkanlarını azad edebiliyor. Görevine son verebiliyor. Böyle bir cumhuriyet, demokrasi hukuk devleti olur mu?\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok ise Atatürk’ün armağanı olan aydınlık gelecekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bugün karşısında olduğumuz zihniyet; karanlık, aydınlanma karşıtı, yolsuzluk, rant, yalan dolan demek olan bir iktidar. Ötekileştiren kandan, candan ayrıştıran bir iktidar. Hepimizin sözü bir, biz dediğimiz için aydınlığı geleceğe taşıyacağımız için gür bir sesle söz veriyoruz. Cumhuriyetimiz Ulu Önder Atatürk’ün armağanı aydınlık geleceğimizdir asla vazgeçmeyiz. Cumhuriyet; barış, eşitlik demektir. Asla cumhuriyetimizden vazgeçmeyiz. \'Cumhuriyetin bize verdiği değerlerle el ele, hodri meydan\' diyoruz. İnanan herkesin inancını, düşünenlerin düşüncelerini ifade edebildiği, huzur içinde bilim çağdaşlıkla gelişen, üretimle büyüyen dış ülkelere dahi barış getiren bir Türkiye için hepinizi cumhuriyetin ışığıyla selamlıyorum. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Bayramı.\"

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