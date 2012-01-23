-İzmir'de bu hafta sonu derbi var İZMİR (A.A) - 23.01.2012 - Bank Asya 1. Lig'de şimdiye kadar istediği sonuçları alamayan iki İzmir temsilcisi Karşıyaka ile Göztepe, pazar günü Atatürk Stadı'nda puan mücadelesi yapacak. Ligde Adanaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle puanını 23'e çıkaran ve 10. sıraya yerleşen Karşıyaka, 6. sıradaki Kayseri Erciyesspor'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Diğer İzmir ekibi Göztepe ise 1-0 geriye düştüğü müsabakada Denizlispor'la 1-1 berabere kalarak, üst üste aldığı 3 yenilginin ardından ilk puanını elde etti. Puanını 19'a çıkaran ve 15. sıralaya gerileyen Göztepe, 18. haftayı düşme hattındaki Sakaryaspor'un 2 puan önünde tamamladı. Süper Lig hedefiyle başladıkları sezonda üst sıralardan uzak kalan Karşıyaka ile Göztepe ilk 18 haftalık süreçte teknik direktör değişikliğine gitti. Karşıyaka'da Reha Kapsal'ın yerine Mustafa Uğur getirilirken, Göztepe'de ise Özcan Kızıltan'ın yerine Cihat Arslan ile anlaşıldı. Ligde şu anda bulundukları konum itibariyle taraftarlarını memnun edemeyen Karşıyaka ile Göztepe pazar günü Atatürk Stadı'nda puan mücadelesine çıkacak. -Bilet fiyatları belli oldu- İki takımın 29 Ocak Pazar günü Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Buna göre kapalı tribün 30, açık tribün 15 ve kale arkası biletleri de 10 liradan satılacak. Karşılaşmaya ilişkin yarın yapılacak İl Güvenlik Kurulu toplantısının ardından deplasman takım statüsünde yer alan Göztepe'ye ayrılacak net bilet sayısı ve biletlerin ne zaman satışının yapılacağı belli olacak. Ligin ilk devresinde Karşıyaka taraftarlarına yüzde 5 kontenjan ayrılan Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 23 bin 4 kişi izlemiş, hasılat da 428 bin 175 lira olarak gerçekleşmişti. -A2 Ligi'nde gülen Karşıyaka- A2 Ligi 1. Grup'ta 16. haftada karşılaşmasında gülen taraf rakibini 4-1 mağlup eden Karşıyaka oldu. Seferihisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Malik Tahirler ve Battal Demirbilek'le 2'şer gol bulan Karşıyaka önünde Göztepe'nin tek golünü Oğuzhan kaydetti.