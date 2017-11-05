İzmir'de Boyoz Festivali yapıldı

Bugün (5 Kasım 2017) binlerce kişinin katılımıyla izmir Gündoğdu'da üçüncüsü düzenlenen Boyoz Festivali yapıldı. Festivale katılanlar Kordon'da güneşin tadını boyoz, yumurta, peynir yiyip, çay içerek çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Radyo Romantik Türk projesi ve organizasyonu olarak İzmir Ticaret Odası (İTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘3’üncü Boyoz Festivali’, sergi ve panelle başladı. Festivalin üçüncü gününde boyozseverler, Gündoğdu Meydanı’nda buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gündoğdu Meydanı’na gelen onbinlerce kişiye, boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile birlikte Gündoğdu Meydanı’na gelerek vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın birbirinden güzel şarkıları eşliğinde çimler üzerinde boyoz yiyen İzmirliler, İzmirli olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.