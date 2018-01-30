T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de boyacıların kurduğu iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, İsmail Ateşçi (53) ve Erdoğan Şahin, bir binanın dış cephesini boyamak için kurmaya çalıştıkları demir iskelenin çökmesiyle, enkazın altında kaldı

30 Ocak 2018 22:24

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, İsmail Ateşçi (53) ve Erdoğan Şahin, bir binanın dış cephesini boyamak için kurmaya çalıştıkları demir iskelenin çökmesiyle, enkazın altında kaldı. İşçilerden Ateşçi yaşamını yitirdi, Şahin ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında 8709 Sokak\'taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ateşçi ve Erdoğan Şahin, binanın dış cephesini boyamak için demir iskele kurmaya başladı. Ateşçi ve Şahin, kurulumu henüz tamamlanmadan gürültüyle çöken iskelenin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ateşçi\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, Şahin ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şahin\'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAAteşçiOlaySokakErdoğanOlayıBölge Eğitim HastanesiBuradaOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24