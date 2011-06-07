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İZMİR'DE BOYA FABRİKASINDA YANGIN KEMALPAŞA (A.A)

07 Haziran 2011 02:27

-İZMİR'DE BOYA FABRİKASINDA YANGIN KEMALPAŞA (A.A) - 06.06.2011 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir boya fabrikasındaki alevleri gören başka bir fabrikanın güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, fabrikada yanıcı maddeler olması nedeniyle kontrol altına alınamadı. Çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra çevrede bulunan su tankerleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözlerin de kullanıldığı söndürme çalışmaları sırasında yangının çevre fabrikalara sıçramaması için bu iş yerlerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının başladığı sırada fabrikada herhangi bir kimsenin olmadığı ileri sürüldü.  Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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