İzmir'de bir kadın "Tecavüzcülerin yaşama hakkı yok" diyerek tecavüzcüyü öldürdü

Bergama İlçesi'nde, 29 yaşındaki H.E., 2 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü eşinin kuzeni 42 yaşındaki Ramazan E.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Bergama'nın kırsal İkizler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi H.E., dün saat 17.00 sıralarında, elindeki pompalı tüfeği Bergama pazarından yolcu getiren minibüs şoförü Ramazan E.'ye doğrultup, "Tecavüzcülerin yaşama hakkı yok" diye bağırarak, tetiğe bastı. Bu sırada kaçmaya çalışan Ramazan E., ensesine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Eşinin kuzeni olan evli ve 2 çocuk babası Ramazan E.'yi vuran H.E., koşarak olay yerinden kaçtı. Mahalle meydanında bulunanlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ramazan E.'nin cesedi jandarma ve savcınını olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi çin İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Jandarma, olayın ardından kaçan H.E.'yi bugün saat 03.30 sıralarında saklandığı dağlık bölgede yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda Ramazan E.'yi, iki yıl önce kendisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi. H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.