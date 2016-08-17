T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de bir kadın "Tecavüzcülerin yaşama hakkı yok" diyerek tecavüzcüyü öldürdü

Tecavüzcüyü öldüren kadın bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

17 Ağustos 2016 00:15

Bergama İlçesi'nde, 29 yaşındaki H.E., 2 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü eşinin kuzeni 42 yaşındaki Ramazan E.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Bergama'nın kırsal İkizler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi H.E., dün saat 17.00 sıralarında, elindeki pompalı tüfeği Bergama pazarından yolcu getiren minibüs şoförü Ramazan E.'ye doğrultup, "Tecavüzcülerin yaşama hakkı yok" diye bağırarak, tetiğe bastı. Bu sırada kaçmaya çalışan Ramazan E., ensesine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Eşinin kuzeni olan evli ve 2 çocuk babası Ramazan E.'yi vuran H.E., koşarak olay yerinden kaçtı. Mahalle meydanında bulunanlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ramazan E.'nin cesedi jandarma ve savcınını olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi çin İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan H.E.'yi bugün saat 03.30 sıralarında saklandığı dağlık bölgede yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda Ramazan E.'yi, iki yıl önce kendisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi. H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

ETİKETLER

tecavüzkadına yönelik şiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24