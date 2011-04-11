T24 LogoT24 Logo
Gündem

İZMİR'DE BİR KADIN CİNAYETİ DAHA İZMİR (A.A)

11 Nisan 2011 00:59

-İZMİR'DE BİR KADIN CİNAYETİ DAHA İZMİR (A.A) - 10.04.2011 - İzmir'in Gaziemir ilçesinde pazarcılık yapan kişi, boşanma davası süren ve 4 yıldır ayrı yaşadığı eşini av tüfeğiyle öldürdü. Alınan bilgiye göre, ev hanımı Naciye Kalyoncu (30), 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunu, 4 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları süren eşi Mümin Kalyoncu'nun (43) Gaziemir ilçesindeki evine getirdi. Çocukları eve bırakan Naciye Kalyoncu ile eşi Mümin Kalyoncu arasında ailevi sorunlarından dolayı kavga çıktı. Bu sırada çocukları Furkan (7) ve Hilalnur (9) komşularına gitti. Mümin Kalyoncu, çocuklar evden çıktıktan sonra evdeki av tüfeği ile eşini başından, sırtından ve göğsünden vurdu. Naciye Kalyoncu, olay yerinde hayatını kaybetti. Pazarcılık yapan Mümin Kalyoncu ise olay yerine gelen polis ekibine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24