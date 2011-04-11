-İZMİR'DE BİR KADIN CİNAYETİ DAHA İZMİR (A.A) - 10.04.2011 - İzmir'in Gaziemir ilçesinde pazarcılık yapan kişi, boşanma davası süren ve 4 yıldır ayrı yaşadığı eşini av tüfeğiyle öldürdü. Alınan bilgiye göre, ev hanımı Naciye Kalyoncu (30), 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunu, 4 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları süren eşi Mümin Kalyoncu'nun (43) Gaziemir ilçesindeki evine getirdi. Çocukları eve bırakan Naciye Kalyoncu ile eşi Mümin Kalyoncu arasında ailevi sorunlarından dolayı kavga çıktı. Bu sırada çocukları Furkan (7) ve Hilalnur (9) komşularına gitti. Mümin Kalyoncu, çocuklar evden çıktıktan sonra evdeki av tüfeği ile eşini başından, sırtından ve göğsünden vurdu. Naciye Kalyoncu, olay yerinde hayatını kaybetti. Pazarcılık yapan Mümin Kalyoncu ise olay yerine gelen polis ekibine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.