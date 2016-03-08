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İzmir'de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

08 Mart 2016 14:21

İzmir'de bir kadın tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Radikal'de yer alan habere göre; İzmir 'in Buca İlçesi'nde, emekli 62 yaşındaki A.İ., 47 yaşındaki Nermin Akçay'ı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bıçakladı. Nermin Akçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek şiddeti yüzünden hayatını kaybederken, A.İ, bu sabah saatlerinde Karabağlar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan A.İ.'nin olayı anlatması üzerine eve giden polis, kadının cansız bedenini buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

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