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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesi'de Burak Alp (23), kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

25 Mart 2018 10:36

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesi\'de Burak Alp (23), kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 
Olay, dün akşam saatlerinde Peker Mahallesi\'nde meydana geldi. Burak Alp, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alp, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Alp\'i gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sekv edilen sağlık ekipleri, Alp\'i İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Alp, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Burak Alp\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevredeki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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