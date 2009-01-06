İzmir'de belediyelere operasyon

İzmir'de aralarında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran'ın da bulunduğu yaklaşık 120 kişi eş zamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. İhaleye fesat karıştırdığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Avkıran doktor kontrolunün ardından emniyete götürüldü.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran, meclis ve encümen üyelerinin de bulunduğu 100'ün üzerindeki zanlı, gruplar halinde doktor kontrolünden geçirildi. Doktor kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'nün Bozyaka hizmet binasına getirilen Başkan Ertan Avkıran, bina girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gazetecilerin ''ihaleye fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddiasıyla gözaltına alındığınız söyleniyor'' sorusuna Avkıran, ''10 yıllık yaptığım hizmetlerin bedeli bu mu? Hiçbir ihalede fesat yok. Hiçbir şekilde para yok, rüşvet de yok. Nereden almışım rüşveti. Kim rüşveti söylüyorsa zamanı gelince hesabını öder'' dedi.



Halkının kendisini tanıdığını belirten Avkıran, ''Yaptığımız her şey kanuna ve hukuka uygun, bu yapılan günah. Allah'a da kula da hesap vereceğiz. Kesinlikle rüşvet yok, alnımız açık. Beş yıl büyükşehirde kaldım, 2 dönemdir de Güzelbahçe'deyim ve halkın yanındayım'' diye konuştu.



Gazetecilerin ''Hangi ihaleye fesat karıştırıldığı iddia ediliyor'' sorusuna ise Avkıran şu yanıtı verdi: ''Çarşı içindeki Sevgi Yolu ihalesi diyorlar. Belediyenin restoranları var, bunlar nasıl olmuş. Ben bunlarla ilgili ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarını kabul etmiyorum.''



Gözaltındaki zanlıların sorgulanmalarına başlandığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığı geçen ekim ayında, Başkan Ertan Avkıran, 8 meclis üyesi ve 7 bürokrat hakkında imar ve gayri menkul kiralamalarını kapsayan iki ayrı dosyayla ilgili soruşturma izni vermişti. Avkıran'ın ‘görevi ihmal’, ‘belediyeyi zarara uğratmak’, ‘kanuna aykırı işlem ve eylemlere yönelik belgelere imza atmak’ suçlarından yargılanması istenmişti.