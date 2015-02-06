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İzmir'de banliyö treninde patlama

Olayda 7 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin panikle kaçarken ayağının kırıldığı öğrenildi

06 Şubat 2015 17:44

İZBAN treni seyir halindeyken Kemer-Alsancak istasyonu arasında bir vagonda patlama meydana geldi. Yolcular panikle treni terk ederken, yaralananlar oldu.

İzmir şehiriçi raylı ulaşım sistemi İZBAN treni seyir halindeyken Kemer-Alsancak istasyonu arasında bir vagonda patlama meydana geldi. Tren otomatik olarak durdu, kapılar açıldı, yolcular panikle yakın olan Alsancak Garı'na koştu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tufan Hamarat’ın haberine göre, bazı yolcuların hafif yaralandığı belirtilirken, patlamaya ilk tespitlere göre elektrik arkının neden olduğu belirtildi.

Bazı yolcular da patlamanın etkisiyle şoka girdi.

Olayda 7 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin panikle kaçarken ayağının kırıldığı öğrenildi. Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev de elektrik arkının arızaya neden olduğunu açıkladı.

 

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