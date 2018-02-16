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İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü, 2 pilot şehit (2)

İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu

16 Şubat 2018 14:48

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu.
Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 pilot askerin bulunduğu askeri eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, 2 pilotun şehit olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada \"Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından 16 Şubat 2018 tarihinde tecrübe uçuşu maksadıyla kalkış yapan bir eğitim uçağımız düşmüştür.  İki kahraman personelimiz şehit olmuştur\" denildi.

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