İzmir'de arsenikli suya devam

İzmir Valiliği, kentin 20 noktasından alınan su numunelerinin arseniğe ilişkin ölçüm sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 14 noktadaki arsenik oranları sınır değerlerin üzerinde çıktı.

Yapılan yazılı açıklamada, daha önce Bayraklı'dan alınan su numunesinde 34.1 olarak belirlenen arsenik oranı, bu ölçümde 37.2 olurken, Bornova'da 33.5 olarak ölçülen miktar 34.2 olarak gerçekleşti. Çiğli'de 33.6 olan sudaki arsenik miktarı 35'e yükselirken, Karşıyaka Şemikler'de 32.9 olarak belirlenen oran 34.5 oldu.



Karşıyaka Bostanlı'da 33.6 olan oran 34 şeklinde artarken, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki örnekten yapılan tahlil sonucu da 33.9 olan oran 35.5'e yükseldi.

Daha önceki ölçümde 32 mikrogram arasında kalan Konak ilçesine bağlı Alsancak Hocazade Camisi'nden alınan su numunesindeki arsenik oranı, son ölçümde 36 olarak kayıtlara girerken, Balçova, Güzelbahçe ve Narlıdere ilçelerinin bazı bölgelerinden alınan örneklerdeki oran, 16-22 mikrogram ile sınır değer olan 10 mikrogramın üzerinde çıktı. Bornova Pınarbaşı, Buca, Gaziemir, Konak ilçesinin bazı semtleri ve Menderes'teyse sudaki arsenik oranı, sınır değerin çok altına kaldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, şebeke suyundaki arsenik oranının sınır değerler üzerinde çıkmasıyla önce, kuraklık kaynaklı arsenik oranı yüksek olduğu anlaşılan Göksu ve Sarıkız su kuyularını kapatmış, ancak kesintilerin gündeme gelmesiyle, vatandaşın talebi üzerine yeniden bu kuyulardan kente su verilmeye başlamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ve İzmir Valisi Cahit Kıraç, şebeke suyunun içilmemesi ve gıda bileşeni olarak kullanılmaması yönünde vatandaşı uyarmıştı.