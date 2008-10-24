İzmir'de arsenik oranı yükselişte

İzmir'de kentin çeşitli ilçelerindeki 30 noktadan alınan su örneklerinin arsenik değerleri açıklandı. Buna göre, 22 noktadan alınan numunelerin arsenik oranı sınır değer üzerinde çıkarken, önceki ölçümlerde metreküpte 37 ile 2 gram arasında değişen arsenik oranlarının, son ölçümde üst sınırının 41'e yükseldiği belirlendi.İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Balçova, Bornova, Bayraklı, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Menderes ve Narlıdere ilçelerinde 20 Ekim'de şehir şebeke suyundan alınan numunelerin ölçüm sonuçları hakkında bilgi verildi. Buna göre Sınır değerlerin üzerinde çıkan 22 noktanın üst ölçüm sınırlarının geçen haftalarda yapılan ölçümlere göre yükseldiği belirlenirken, 2 noktanın sınır değer olan 10'un çok az altında olduğu, 6'sının ise 2 civarında bulunduğu görüldü.Önceki ölçümde 35,4 olan Çiğli'deki arsenik değeri bu ölçümde 41 olurken, Konak ilçesi Alsancak semtinin 37 olan oranının 40 olduğu belirtildi. Narlıdere, Menemen, Karşıyaka, Gaziemir-Kaklıç Köyü, Bornova, Karşıyaka-Bayraklı, Balçova ilçelerindeki arsenik oranı da 23-40 değerleri arasında ölçüldü. Güzelbahçe'nin bazı bölgelerindeki ölçüm sonuçları, 19,5 ve 16,2 ile sınır değerin az üzerinde çıkarken, Konak ilçesinin bazı bölgelerindeki ölçüm de 9,7 ile sınır değerin az oranda altında çıktı. Gaziemir ve Menderes ilçelerinin bazı semtlerinde de sudaki arsenik oranı 2 olarak ölçüldü.AA muhabirinin İzmir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (İZSU) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, sudaki arsenik oranı yağışlar nedeniyle önceki ölçümlerde azalma gösterdi. Son açıklanan ölçümlerde arsenik oranlarının yüksek çıkmasının, Güzelhisar Barajı'ndan alınan su miktarının değişmesine bağlı olabileceğini belirten yetkililer, barajdan alınan su miktarının günlere göre değiştiğini, numunelerin alındığı gün, baraj ve kuyu suyu karışımları nedeniyle değerlerin farklılık gösterebileceğini ifade etti.Yetkililer, arsenik arıtma tesisinin ilkinin aralık ayında bitirileceğini belirterek, gelecek mart ayına kadar arıtmaların tamamının bitirilmesinin hedeflendiğini ve böylece İzmir'in suyundaki arsenik sorununun sona ereceğini dile getirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, şebeke suyundaki arsenik oranının sınır değerler üzerinde çıkmasıyla önce, kuraklık kaynaklı arsenik oranı yüksek olduğu anlaşılan Göksu ve Sarıkız su kuyularını kapatmış, ancak kesintilerin gündeme gelmesiyle, vatandaşın talebi üzerine yeniden bu kuyulardan kente su verilmeye başlanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ve İzmir Valisi Cahit Kıraç, şebeke suyunun içilmemesi ve gıda bileşeni olarak kullanılmaması yönünde vatandaşı uyarmıştı.