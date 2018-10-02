İzmir'de aranan 206 kişi yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 206 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24- 30 Eylül günlerinde, İzmir genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 14 bin 786 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 206 kişi yakalandı. Şüpheliler arasındaki 15 kişinin, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler, ayrıca 267 motosikleti inceledi, 2’sinin çalıntı, birinin ise hacizli olduğu belirlendi. Denetimlerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 64 mermi, 1 kurusıkı, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 127 gram esrar ve bonzai, 3 gram kokain, 1 gram eroin ve 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.