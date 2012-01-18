-İzmir'de arama çalışmalarına ara verildi FOÇA (A.A) - 18.01.2012 - İzmir'in Foça ilçesinde önceki gün eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçakta bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan ''Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'' çerçevesinde Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ve pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın aranmasına, havanın kararmasıyla yarına kadar ara verildi. Yenifoça açıklarındaki arama çalışmaları çerçevesinde, mayın tarama gemisi Alanya'dan indirilen robotla, uçak enkazının görüntüsünün alındığı ve buna göre çalışma planı yapılacağı, derinlik nedeniyle enkazın robotlar yardımıyla çıkarılmasına yarın başlanacağı belirtildi. Havadan da bir helikopter ve CASA tipi uçak ile SAR ekipleri tarafından sürdürülen deniz yüzeyindeki arama ve tarama çalışmalarına ise havanın kararmasıyla yarına kadar ara verildi. Yarın, erken saatten itibaren arama çalışmalarına tekrar başlanacağı bildirildi.