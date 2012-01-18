T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de arama çalışmalarına ara verildi FOÇA (A.A)

18 Ocak 2012 19:58

-İzmir'de arama çalışmalarına ara verildi FOÇA (A.A) - 18.01.2012 - İzmir'in Foça ilçesinde önceki gün eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçakta bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan ''Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'' çerçevesinde Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ve pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın aranmasına, havanın kararmasıyla yarına kadar ara verildi. Yenifoça açıklarındaki arama çalışmaları çerçevesinde, mayın tarama gemisi Alanya'dan indirilen robotla, uçak enkazının görüntüsünün alındığı ve buna göre çalışma planı yapılacağı, derinlik nedeniyle enkazın robotlar yardımıyla çıkarılmasına yarın başlanacağı belirtildi. Havadan da bir helikopter ve CASA tipi uçak ile SAR ekipleri tarafından sürdürülen deniz yüzeyindeki arama ve tarama çalışmalarına ise havanın kararmasıyla yarına kadar ara verildi. Yarın, erken saatten itibaren arama çalışmalarına tekrar başlanacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24