İzmir'de annesini baltayla öldüren şizofreni hastası genç yakalandı

İzmir'in Konak İlçesi'nde iddiaya göre tartıştığı annesi 51 yaşındaki Serap T.'yi baltayla öldürdükten sonra kaçan şizofren 23 yaşındaki Sertan T. polis tarafından yakalandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Ali Akman Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Şizofreni hastası olan ve tedaviyi kabul etmediği belirtilen Sertan T., annesi Serap T. ile evde bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sertan T., eline geçirdiği baltayla annesine saldırdı. Vücudunun birçok yerine balta darbesi alan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.



Eşinden uzun süre haber alamayan Serhat T. eve geldiğinde Serap T.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Serhat T. 'nin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serap T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Serap T.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapılan Serap T., bugün toprağa verildi.



Olaydan sonra polis cadde üzerindeki güvenlik kameralarını ve mobese görüntülerini incelemeye aldı. Şizofreni hastası olduğu için başka kişilere zarar verme ihtimaline karşın kentteki tüm ekiplere Sertan T.'nin fotoğrafları dağıtıldı. Yapılan araştırma sonucunda annesini öldürdüğü öne sürülen zanlının Bornova ilçesinde olduğu tespit edildi. Fiziki takip sonucunda sokakta yürüyen Sertan T. yakalanarak gözaltına alındı. Sertan T., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Şube Müdürlüğü'ne getirildi. (Mehmet Candan – DHA)