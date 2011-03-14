İzmir'de animasyonun en iyileri belli oldu

T24 - İzmir Kültür Sanat ve Tasarım Derneği’nin bu sene ilk kez düzenlediği Uluslararası İzmir Animasyon Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.





İzmir Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda düzenlenen törene festival konuğu olan jüri üyeleri ve yarışmada filmi bulunan bazı yönetmenlerin yanı sıra İzmirli festival seyircileri de katıldı. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı bölümü öğretim üyesi Onur Çakaloz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı bölümü animasyon ana sanat dalı başkanı Faik Kartelli, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi ve performans sanatçısı Eser Selen, Amerikalı video sanatçısı Stephanie Paine ve ünlü fotoğraf sanatçısı Sıtkı Kösemen’den oluşan jüri festivalin yarışmalı bölümünde yer alan on altı animasyon yapımını izleyerek ilk festivalin galibini belirledi.





Festivale Arjantin’den katılan Santiago ‘Bou’ Grasso’nun filmi “El Empleo” büyük ödülü kazandı. Jüri ayrıca İsviçre ve Hırvatistan ortak yapımı “Miramare” isimli filmi de ödüllendirmeyi uygun görerek filmin yönetmeni Michaela Muller’e de bir özel jüri ödülü takdim etti. Festival sponsorlarına ve festivalde gönüllü olarak çalışan üniversite öğrencilerine de teşekkür plaketlerinin verildiği gecede konuşan festival yönetmeni Tuna Yılmaz bu ilk kez gerçekleştirilen organizasyonun gelecek yıllarda İzmir'le özdeşleşmesini umdukları bir geleneğe dönüşmesi için çalıştıklarını belirterek “Amacımız fuarlar ve kongreler kenti olma hedefinde ilerleyen İzmir’e önemli bir katkı sağlamak için kültür, sanat ve tasarım alanlarında bize verilecek her türlü göreve talip ve hazırız” diye konuştu.









Dört gün süren festivalde film gösterimlerinin yanı sıra çocuklarla resim ve animasyon alanlarında atölye çalışmaları gerçekleştirildi, animasyon yönetmenleriyle söyleşilerde seyirci ve animasyoncular bir araya geldi. İlk kez gerçekleştirilen festivale beklentilerin çok üzerinde bir katılım gerçekleşmiş ve 32 ülkeden üç yüzün üzerinde animasyon yapım başvurmuştu. Elliden fazla filmin gösterime değer bulunduğu etkinlik t Pazar günü yapılan gösterimler ve atölye çalışmalarının ardından sona erdi.

