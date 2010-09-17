-İZMİR'DE ALTILI 2.076,48 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - İzmir'de bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 2.076,48 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 5, 10, 8, 6, 1, 6 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 10, 8, 6, 1, 6 şeklinde neticelenen beşli ganyan 580,09 lira, 8, 6, 1, 6 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 53,15 lira, 9, 10, 2 şeklinde oluşan 1. üçlü ganyan 57,97 lira ve 6, 1, 6 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 1,70 lira ikramiye kazandırdı.