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Spor

İZMİR'DE ALTILI 2.076,48 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2010 01:21

-İZMİR'DE ALTILI 2.076,48 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - İzmir'de bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 2.076,48 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 5, 10, 8, 6, 1, 6 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 10, 8, 6, 1, 6 şeklinde neticelenen beşli ganyan 580,09 lira, 8, 6, 1, 6 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 53,15 lira, 9, 10, 2 şeklinde oluşan 1. üçlü ganyan 57,97 lira ve 6, 1, 6 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 1,70 lira ikramiye kazandırdı.

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