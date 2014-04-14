İzmir'de AKP'den 'imar komisyonu' istifası

AKP 'de imar komisyonlarına müteahhit üyelerin girmesi partide sıkıntı yarattı. AKP İzmir Milletvekili Ali Aşlık, bu durumun etik olmadığını belirterek, "En ufak bir yanlış gözünün yaşına bakmayız" demiş, müteahhitlik yapan AKP Grup Başkanvekili Kenan Çakar, "Bu bakış gelmiş gelecek tüm ilçe meclis üyelerini, çalışan bürokrat ve memurları da itham eden kabul edilmez bir yaklaşımdır" tweeti atarak, tepki göstermişti.

Kenan Çakar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplanmak üzereyken istifasını twitter hesabından paylaştığı "Adalet ve Kalkınma Partisi 'nden istifa ettim" sözleri ile duyurdu.

Çakar’ın Doğan Haber Ajansı’ndan Elif Demirci açıklamada şunları söyledi:



"Kuruluşundan beri bu partideyim. Meclis üyelerine mesleği ne olursa olsun bir komisyonda görev aldığında potansiyel menfaatçi gözüyle bakan bir anlayış bu kente bir şey veremez. Eğer ki meclis üyelerinden bir kısmının o göreve geldiğinde menfaat sağladığını düşünüyorsan neden listeye yazıyorsun? Listeye yazdıktan sonra bunlar menfaat sağlayayabilir gibi kategorize etmek benim bakışımla aynı ithamın içinde tutmaktır. Bu anlayış hizmet etmek anlayışı değildir. 'Benim koyduğum kurallar geçerli olacak' anlayışıdır. 'Gözümüz üzerinde bir yanlış halinde gözünün yaşına bakmayız' deme yetkisi kimsede değildir. İnsanları kategorize eden menfaatçi gibi gören anlayışla çalışmam aynı çatı altında olmam mümkün değil."



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti eski Grup Başkanvekili olan Çakar, bu göreve Bilal Doğan'ın seçilmesinin istifası ile ilgili olmadığını vurguladı. Çakar, " CHP 'ye geçmeyi şu anda düşünmüyorum. Bağımsız olarak görevime devam edeceğim. Süreç ne gösterir bakacağız" dedi.

Arkadaşları iknaya çalıştı

Grup toplantısından ayrılan Kenan Çakar'ı bazı arkadaşları vazgeçirmeye çalıştı. Konak'ta bir kahvede oturan ve istifa gerekçelerini arkadaşlarına anlatan Çakar, DHA muhabirinin "istifa tweetiniz doğru mu" sorusuna "Evet doğru" yanıtı verdi. Bu arada araya giren Meclis Üyesi Ak Partili Nazmi Kalyoncu'nun "Doğru değil. Henüz bir şey yok" diye çıkış yapmasına karşın Çakar, "Doğru. Gerekçelerini sonra açıklayacağım" dedi.