T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de AKP ilçe binasına saldırıdan 2. tutuklama

İzmir’de, AKP Karşıyaka İlçe binasına attığı yanıcı maddeyle yangına neden olduğu ve zarar verdiği ileri sürülen 24 yaşındaki M.U.K. tutuklandı.

11 Haziran 2013 18:40

Geçen pazar günü, Karşıyaka İlçesi’nde yapılan eylemde, kalabalık bir grup, AKP Karşıyaka İlçe binası önünde toplanıp protesto gösterisinde bulundu. Tepki sırasında atılan yanıcı maddeyle bina ateşe verildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İlk olarak, binaya yanıcı madde attığı belirlenen C.A. yakalandı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan C.A., tutuklandı. Soruşturmasını devam ettiren polis, olaya karıştığı belirlenen M.U.K.’yi de yakaladı. Zanlı M.U.K. de nöbetçi mahkmece tutuklandı.

Alsancak’taki protesto gösterileri sırasında uluslararası bir markanın kahve satışı yaptığı işyerine zarar verdikleri belirlenen 2 kişinin de gözaltına alındığı, sorgularının sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

akpkarşıyakailçebinayangınizmir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24