İzmir'de AKP ilçe binasına saldırıdan 2. tutuklama

Geçen pazar günü, Karşıyaka İlçesi’nde yapılan eylemde, kalabalık bir grup, AKP Karşıyaka İlçe binası önünde toplanıp protesto gösterisinde bulundu. Tepki sırasında atılan yanıcı maddeyle bina ateşe verildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İlk olarak, binaya yanıcı madde attığı belirlenen C.A. yakalandı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan C.A., tutuklandı. Soruşturmasını devam ettiren polis, olaya karıştığı belirlenen M.U.K.’yi de yakaladı. Zanlı M.U.K. de nöbetçi mahkmece tutuklandı.



Alsancak’taki protesto gösterileri sırasında uluslararası bir markanın kahve satışı yaptığı işyerine zarar verdikleri belirlenen 2 kişinin de gözaltına alındığı, sorgularının sürdüğü bildirildi.