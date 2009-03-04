İzmir'de akaryakıt kaçakçısı 15 kişi tutuklandı

Aliağa ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda yakalanarak adliyeye sevkedilen 30 kişiden 15'i tutuklandı.



İzmir'in Aliağa ilçesinde akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevkedilen 30 kişiden 15'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen 30 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevkedildiler. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 15'i tutuklanırken, diğer 15 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldılar.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince Aliağa'da düzenlenen operasyonda, "Ulusal Marker" adlı maddeyi ele geçiren ve bunu kaçak akaryakıta karıştırarak piyasaya sürdükleri ileri sürülen 30 kişi yakalanmıştı.

