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İzmir'de adliye operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Tutuklanan kişilerin infaz koruma memuru sınavlarında soruları önceden çaldıkları ileri sürüldü

11 Haziran 2016 02:36

İzmir'de 'Paralel Yapı'ya üye olmak suçundan adliyeye çıkartılanlardan biri asker toplam 8 kişi tutuklandı.

'Paralel Yapı' üyesi olmak suçunda İzmir merkezli Manisa, Trabzon ve Uşak illerini de kapsayacak şekilde yapılan operasyonda dün (perşembe) 18 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; gözaltına alınanların terör örgütünün adliye yapılanması içerisinde yer aldıkları bildirilmişti. Yakalananlardan bir kısmının da İzmir, Karşıyaka ve Menemen adliyeleri ile Aliağa Şakran Cezaevi ve Foça Açık Cezaevi'nde çalışan görevliler olduğu iddia ediliyordu.

Gözaltına alınanların 2012'de adliyede yapılan mübaşir zabıt katibi ve infaz koruma memuru sınavlarında soruları önceden çalarak şüphelilere verdikleri, bu şahısların halen adliyelerde zabıt katibi ve infaz koruma memuru olarak çalıştıkları, 'Paralel Yapı' operasyonlarını önceden bildirdikleri ihtimali üzerinde duruluyordu.

Bugün (cuma) adliye çıkartılanlardan 8 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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